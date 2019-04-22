新豐「最毒海岸線」 環保人士質疑集塵灰未做好篩分

2019-04-22 15:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置污染場址，驚爆約有1萬5000公噸有害廢棄物集塵灰！環保人士黃煥彰今午現勘，質疑現場仍有大量集塵灰未做好篩分處理，卻疑似將就地掩埋？憂心此舉恐怕會讓海浪或雨水將戴奧辛和重金屬帶到海洋，風險極大！

新竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，該緊急應變處理計畫工程持續進行中尚未結束，但針對環保人士所指的區塊，會請廠商再做篩測，如確定仍有集塵灰，會打包處理。此工程在去年底發現超量約1萬2000多公噸集塵灰後緊急擴約，現已處理5769公噸、尚有約9564公噸待處理，部分超量已打包在現地，爭取中央加碼核定3000萬元補助後，同樣交由台灣鋼聯義務外運並做最終處理。

而除了此工程，縣府表示，正研擬新豐掩埋場外海岸防護工程，擬爭取前瞻基礎建設計計畫9700萬元經費，屆時會在石籠外海處，施作護岸、人工養灘等工程。

新豐鄉前鳳坑村長姜政焜質疑，環保局未將有害廢棄物做好分離、清除不當是二次污染，嚴重污染海域！

中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰表示，就現況來看，石籠以外下方濱海處仍有大量爐渣，爐渣上覆蓋一層薄薄的集塵灰，若工程僅是施作石籠即結束，他認為風險極大，因海浪打到堤岸後，會將集塵灰帶到海洋，等於是把重金屬和戴奧辛帶到海洋。他建議，若欲將爐渣留到原處，應經過水洗步驟；若不這麼做，應灌漿做成水泥堤岸。

對於石籠以內的廢棄物，黃煥彰當場詢問廠商，是否開挖確認下方已無集塵灰？廠商回應「有，都是垃圾」，因施工中暫作為車行道路，工程車進出過程被帶出，完工時會整理。

但黃煥彰指著車行道路上遍佈大量覆蓋集塵灰的爐碴或是混合集塵灰的土塊，憂心工程最終處理若只做到此，無異是讓海來淘洗集塵灰，「我沒辦法接受」！他說，集塵灰含有戴奧辛（約2000到4000皮克）和重金屬，魚體的戴奧辛標準為4皮克；而重金屬中的鋅約20萬ppm，還有鉛等。

黃煥彰的隨行團隊持儀器隨機對看似土塊做檢測，結果顯示重金屬鋅1萬7000ppm，遠超過管制標準2000ppm。

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