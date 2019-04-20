桃園彩色海芋季受歡迎 累積130萬參觀人次

2019-04-20 22:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園彩色海芋季進入倒數計時，現場湧入大批民眾，市府統計至今已超過130萬參觀人次，除了盛開海芋最受民眾歡迎外，包括巨型愛之船、幸福鐘響等裝置藝術都是最熱門的景點，桃園彩色海芋季將於明天結束，預估參觀人潮眾多，主辦單位也建議民眾多利用免費接駁專車抵達會場，詳細交通管制資訊可至「2019桃園彩色海芋季」活動官網查詢。

市長鄭文燦今天下午也出席海芋季「芋下老人日」活動，扮紅娘為單身男女牽線；鄭文燦說，今年桃園彩色海芋季開幕3週以來，已累積超過130萬參觀人次，許多外縣市民眾及移工朋友也利用假日來桃園體驗鄉村魅力。

他表示，今年桃園彩色海芋季結合「海芋」、「愛情」、「溪海」等3個元素，現場共種植6萬株彩色海芋，2萬株香水百合，各式花草15萬株，除賞花外更有文創市集、農事體驗等，獲得各界好評，21日活動結束後，花卉的部分仍會保留於現場，提供遊客觀賞。

鄭文燦也提到，明年會提高彩色海芋季活動預算，市府也規劃提升「溪海休閒農業區」周遭交通便利性，將機捷A16橫山站聯外道路打通至田溪路，之後再打通至青埔聖德路，結合鄰近的埤塘公園景點，讓團客也能包車進來旅遊；另桃園目前有8個休閒農業區，希望未來達到13個，各區將輪流舉辦特色活動。

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