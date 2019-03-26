清明連假賞花去！桃園彩色海芋季4月4日登場

2019-03-26 22:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園彩色海芋季將於4月4日至21日，於桃園市大園區溪海地區舉行，今年整體展區面積達5公頃，種植逾6萬株彩色海芋、2萬株的香水百合，並且有超過15萬株各式草花，市府也舉辦海芋手工皂DIY等各式深度農事體驗活動，還提供早鳥半價優惠，即日起至4月3日止，民眾可透過「2019桃園彩色海芋季」官網查詢及線上報名。

今年桃園彩色海芋季展區仍位於大園區聖德北路、田溪路交叉口，活動為期18天、橫跨3個週末，其中4月4日到4月7日適逢清明節連續假期，將邀請知名「身聲劇場」裝扮成巨型蝴蝶與可愛的小小花仙子以「花漾仙子大遊行」為活動揭開序幕，還有「婚紗花嫁走秀」、「熱舞快閃」以及「緣定愛情海」迎親等。

第2週「芋見音樂日」邀請紫羅蘭樂團、加勒比海的Wailin’Soul樂團讓民眾感受浪漫愛情，贈送限量盆栽；第3週「芋下老人日」及「浪漫花茶日，安排單身男女配對、花田裡浪漫下午茶，此外，現場還有創意盆栽、蠟燭、手環花製作、禪繞畫束口袋DIY免費體驗活動，更提供限量900份花環打卡免費換活動。

今年市府農業局輔導在地農莊，配合彩色海芋季主題，以美食手作、在地出產、感受農莊等推出18場深度農事體驗活動，包含親自下田摘海芋、自製海芋手工皂、草花花壽司、花饅頭以及下田插秧體驗等活動，也建議民眾上午可先至海芋季會場參觀，與主題亮點裝置及彩芋花海合影，中午至周邊餐廳用餐，下午再搭乘免費接駁專車至配合農莊參加農事體驗活動，享受浪漫花海之旅並且體驗在地的農事文化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/