桃園彩色海芋季 情侶檔體驗古禮迎親 路人信以為真

2019-04-07 22:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市大園區溪海花卉園區現正熱鬧舉辦「彩色海芋季」，今天的主題活動「古禮迎親─緣定愛情海」，主辦單位特別邀請一對交往2年多、現就讀開南大學的學生周志祥及吳翠容情侶檔，充當「新人」客串演出，呈現一場傳統中式結合古式原住民的慶典式婚禮，體驗古禮迎親，由於場面逼真，也讓不少遊客都以為是真的在舉辦婚禮。

今天活動由來自台東縣的布農族青年周志祥，穿著原住民傳統服飾擔任「新郎」，由部落頭目帶領將近60人的「迎親團隊」，沿著花田舉牌、鳴鼓及敲鑼，一行人浩浩蕩蕩、鬧熱滾滾，迎娶坐著中式8人花轎、穿著傳統閩南禮服的「新娘」吳翠容，主辦單位還準備山豬、小米酒及檳榔，重現布農族古式婚禮迎娶儀式，並由桃園市政府副秘書長邱俊銘宣讀愛情宣言，場面相當隆重。

邱俊銘表示，桃園市府邀請桃園溪海休閒農業發展協會規劃舉辦，結合傳統古禮與原民婚禮的獨特婚禮，不僅創造彩色海芋季的感人故事，同時也能讓民眾更加認識傳統的婚禮文化，他很高興能代表市府團隊見證這對才子佳人的愛情，祝福「新人」在接受大家的祝福及喝采後，在未來路上能夠互相扶持，百年好合、早生貴子。

就讀同校的2人透露，男生是讀空運管理學系，女生就讀應用英語學系，雙方雖讀不同系，但因為共同參加競技啦啦隊而結下緣分，交往至今已有2年多，對於能夠參加這項傳統婚禮都感到十分新鮮。

開幕至今已有4天的「彩色海芋季」，展期至21日止，據桃園市政府農業局統計，今天清明連假最後1天，共吸引22萬2965人次參觀，4天連假總計湧入71萬6513人次造訪。

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