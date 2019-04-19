太好康！免費週末沙龍音樂會 屏東演藝廳連辦4個月

2019-04-19 15:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕音樂免費聽到飽！屏東縣政府文化處從明天（20日）起至8月的週末午后，於屏東演藝廳前台大廳推出「沙龍音樂會」，邀請知名音樂家帶來四手聯彈、鋼琴三重奏、弦樂四重奏，融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格曲目，免費入場，在輕鬆悠閒的音樂氛圍裡度過假日時光。

沙龍音樂會首場於明天（4月20日）下午4時30分起登場，由抒情女高音王雅慧及鋼琴家蔡學民帶來「維也納下午茶.史托茲之歌」，王雅慧出身屏東，於歐洲各城市參與歌劇、輕歌劇團巡迴演出近20年，獲頒奧地利詞曲作家羅伯特.史托茲歌手榮譽證書，也是全台灣唯一享有這份殊榮的女高音。

4月27日由手風琴家林呈擎、小提琴家陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」，屏東子弟林呈擎曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲，本場演出將搭配國立台灣交響樂團附設青年交響樂團小提琴家陳沛彣，帶來清新優雅的導聆音樂會。

自5月4日起，沙龍音樂會將調整為每週六下午2時30分及每週日上午11時各演出一場，由獲國藝會演藝團隊年度獎助專案（Taiwan Top）的對位室內樂團演出，將配合5、6月親子共讀，打造適合親子的高質感音樂演出，演奏曲目包括熱鬧有趣的《動物狂歡節》、《洋娃娃組曲》、莫扎特《小夜曲》、舒伯特《圓舞曲》等輕鬆活潑又耳熟能詳的曲目，引領孩子創造心中的想像與故事。

文化處表示，沙龍（Salon）音樂會以不同演奏型態及導聆，讓聆賞者與演出者以近距離的互動，盡享音樂的美好。有關沙龍音樂會場次及內容，可上屏東演藝廳粉絲專頁或文化處官網查詢。

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