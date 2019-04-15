週二各地雨勢轉趨明顯 白天無雨時稍悶熱

2019-04-15 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明天（16）各地雨勢轉趨明顯，提醒民眾外出記得攜帶雨具；溫度方面將比今天稍微回升，但有雨時較舒適涼爽，白天沒雨時則有些悶熱。

《中央氣象局》預報，明天清晨開始，鋒面將慢慢通過，由北而南雨勢轉趨明顯；中部以北及東北部容易對流發展，使局部地區雨勢較大，甚至有下雷雨的機會，南部及花東地區則要到中午前後才開始轉為有雨天氣。

天氣風險公司說，週三天氣會轉為緩和，週四部分地區將有偶陣雨；到了週五，因西南風帶來水氣，預計週末天氣會不太穩定。

溫度方面，北部為20至24度；中部為21至28度；南部為22至31度；東部為19至27度；連江為14至18度，金門為17至22度；澎湖為22至25度。

紫外線方面，宜蘭、連江、金門、中彰投以北地區為中量級；花東、澎湖、雲嘉南以南地區為高量級。

空氣品質方面，環境風場仍偏北風，南部地區因位下風處，風速稍弱、污染將逐漸累積；中南部內陸地區午後須留意光化作用使臭氧偏高，污染情況將視降雨影響程度變化。花東地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級；金門受鄰近中國東南沿海地區污染影響為「橘色提醒」等級。

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