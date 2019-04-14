未來一週天氣變化大、水氣多 中北部、宜花多雲偶陣雨

2019-04-14 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）受東北季風影響，北台灣感到涼意，桃園以北、宜花地區白天溫度和今天相比將下降4至7度，北部、東部地區、中南部山區要注意短暫陣雨，提醒民眾外出活動記得攜帶雨具。

《中央氣象局》預報，明天（15）受東北季風影響，北台灣清晨感受較涼，而東半部、北部地區仍有局部短暫陣雨，中南部山區降雨則以午後短暫陣雨為主，北部地區晚上後的降雨會比白天多，提醒民眾外出活動記得攜帶雨具；中南部平地則為多雲天氣，溫度可達近30。

天氣風險公司表示，未來一週台灣水氣多、天氣變動快，溫度轉涼，民眾要多留意天氣狀況和溫度變化。

溫度方面，北部19度至26度；中部20度至29度；南部22度至31度；東部20度至25度；連江15度至18度，金門18度至23度，澎湖22度至26度。

紫外線方面，北北基、桃園、新竹市、宜蘭、連江縣為中量級；其餘地區為高量級。

空氣品質方面，受東北季風挾帶微量境外污染影響，離島及西半部沿海地區細懸浮微粒及臭氧濃度可能偏高，局部時段達「橘色提醒」等級，濃度視降雨強度有所變化，午後可望逐漸脫離境外污染影響，中南部內陸地區午後須留意光化作用使臭氧偏高。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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