今各地轉晴空汙提升 週二全台降雨或伴春雷

2019-04-15 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕因東北風帶來乾爽空氣，今（15）日各地明顯轉晴，但境外汙染物也跟著移入，空氣品質較差。週二鋒面影響台灣，預期全台都可能降雨，將持續至週三清晨，也會緩和空氣汙染。週四、五西南風帶來溫暖潮濕水氣，容易發展出對流性降雨天氣。

彭啟明表示，週末兩天北台灣都有間歇性的陣雨，中部以北到東半部都有短暫雨勢，中南部多雲到晴，天氣較為穩定。而今天東北風帶來較乾爽的空氣，各地將明顯轉晴，清晨北部的低溫在18-20度，預期中午溫度可以到23-25度，中南部約在24-29度間，天氣晴時多雲。

空氣品質方面，天氣穩定，加上境外污染物伴隨東北風移入，配合上本地污染物累積，今天從北到南空氣品質略差，目前北部部分地區到達敏感族群不健康等級，污染物濃度數值從昨晚開始增高，預期西半部汙染將持續提升，提醒敏感族群要多留意，這波空污會在週二出現明顯雨勢後緩和。

彭啟明指出，週二清晨鋒面雲系開始東移影響台灣，這波較為扎實、範圍也較廣，預期全台都有降雨機會，不排持會出現雷雨，降雨將持續到週三清晨，週三白天後雨勢將逐步減緩。

週四、五開始，台灣附近的風場轉為偏西南風，帶來較為偏溫暖潮濕的水氣，很容易發展出對流性降雨天氣，局部天氣不穩定的現象可能會發展到週末，雖然不是整天都會降雨的類型，但會較為潮濕也有局部陣雨發展。

彭啟明說，這一兩週雖然大環境的天氣變動有一定特徵，但整體天氣系統不明顯，對流雲系及水氣移動變化快速，天氣容易呈現忽晴忽雨，氣象預報人員有時較難準確掌握下雨的時間以及區域，可說是一年中預報準確度較差的時候，要針對某地某時間，可能就要很專心花時間的單點預測，全台各地都差異很大，有些活動安排真的需要客製化協助，請大家給預報人員一點鼓勵。

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