東北風帶來境外汙染物 北部午後減緩、中南部仍亮橘燈

2019-04-15 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日東北風帶來境外汙染物，北部、離島空氣品質較差，午後可望脫離汙染。中南部則因風速稍弱與光化作用，汙染逐漸累積、臭氧濃度偏高。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級；金門並受鄰近中國東南沿海地區影響為「紅色提醒」等級。

據行政院環保署空氣品質監測網指出，今日受東北季風影響，昨晚起有微量境外污染移入，全臺及離島多為普通等級，局部地區已達到橘色提醒，金門並受鄰近中國東南沿海地區影響，污染濃度偏高。

今日早上10點監測結果指出，花東空氣品質主要為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖以「普通」等級為主，局部地區達橘色提醒等級；澎湖為「橘色提醒」等級；金門為「紅色提醒」等級。

據中央氣象局指出，今日受東北季風挾帶微量境外污染影響，北部空氣品質數值、離島細懸浮微粒及臭氧濃度偏高，局部地區達「橘色提醒」等級，午後可望逐漸脫離境外污染影響；而中南部因位於下風處，風速稍弱、污染將逐漸累積，內陸地區午後仍須留意光化作用使臭氧偏高。

內容指出，北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級；金門並受鄰近中國東南沿海地區影響為「紅色提醒」等級。

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