今各地天氣仍不穩 南部、台東高溫約31度

2019-04-14 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣仍不太穩定，其中迎風面東半部雲量隨時間增多並有短暫陣雨；西半部地區天氣則時晴時雨，而北部地區的降雨機率又比中南部高一點。溫度方面，北部地區高溫26度，宜花及中部約28度，南部及台東29至31度，降雨時感受較為舒適。

在今日清晨、夜間，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請特別注意。下午起東北季風增強，台南以北、東半部、恆春半島及外島將有8至9級強陣風，民眾前往海邊活動時需留意安全。

今日空氣品質部分，鋒面通過，北部及東半部有短暫陣雨，竹苗以北及東半部地區空氣品質較佳；傍晚東北季風增強，可能挾帶微量污染物影響西半部及離島地區，實際影響濃度視降雨強度而定；西半部及離島地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

週一（15日）仍受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼，迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。週二至週三清晨（16日、17日）受鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨，並有機會發生局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨。週三（17日）白天起水氣開始減少，除東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨外，其他地區為短暫陣雨或雷雨轉為多雲的天氣型態。

週四至週六（18日至20日）偏東南風到南風，受南方雲系北移影響，南部、東南部及東部地區有短暫陣雨，其他仍有局部短暫陣雨。

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