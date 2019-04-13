今略有空檔 下週二鋒面來襲、慎防劇烈天氣

2019-04-13 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕今晨東北季風略減弱，北台灣氣溫小幅回升，氣象專家吳德榮表示，明天東北風略增強，中部以北降雨機率提高，下週二（16日）新一波較強鋒面通過，影響期間，各地慎防「劇烈天氣」發生。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天東北季風減弱，北台灣早晚偏涼、中南部白天舒適至微熱。氣溫部分，北部今天氣溫介於18至25度、中部19至28度、南部20至30度，東半部則在19至27度左右。

吳德榮表示，明天東北季風略增強，中部以北仍有局部短暫雨，就連南部也偶有雨勢，下週一（15日）水氣減少，西半部降雨趨緩，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨機率。

吳德榮指出，下週二至下週三（17日）晨，新一波結構較強鋒面通過，帶來「中、小尺度」對流發展機率，影響期間，各地可能有雷擊、強風及短時強降水等劇烈天氣發生的機率，民眾屆時宜注意氣象局發布之相關警特報。

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