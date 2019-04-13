未來一週全台都有降雨機率 出門記得帶傘

2019-04-13 18:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天天氣持續不穩定！根據中央氣象局預報，明天受到鋒面通過及東北季風增強影響，全台多數地區都有降雨機會，而北部、東北部晚起天氣將轉涼，未來一週天氣普遍不穩定，提醒民眾隨時注意天氣變化。

氣象局表示，明日鋒面通過及東北季風增強，澎湖、金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域將有8至9級強陣風，需要注意。

氣象局也說，後天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

至於下週二，氣象局指出，受另一鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。且鋒面延續到下週三，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨或雷雨後多雲。

氣象局資料並顯示，下週四至下週六則受南方雲系北移影響，南部、東南部及東部地區有短暫陣雨，其他地區仍有局部短暫陣雨。未來一週全台各地天氣普遍不穩，提醒民眾注意，近期天氣變化快速，也提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。

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