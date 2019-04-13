週日出門帶雨具！ 鋒面通過、東北季風增強全台有雨

2019-04-13 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（14日）受到鋒面通過及東北季風增強影響，全台都有降雨的可能，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區則是局部短暫陣雨，提醒民眾外出應攜帶雨具。

天氣風險公司預報，下週一（15日）及週二（16日）天氣都太不穩定，尤其週二（16日）下半天另一波鋒面到來，西半部可能會出現短時較大降雨以及雷雨天氣，到了週三（17日）白天鋒面通過，北方乾涼空氣南下，降雨才會明顯趨緩。

溫度方面，明天北部地區高溫26度，宜花及中部約28度，度南部及台東29至31，降雨時感受較為舒適。

紫外線方面，明天台東縣為過量級；台北市、新北市、基隆市、桃園市、台中市及連江縣、金門縣為中量級，其餘縣市皆為高量級。

空品方面，明天高屏地區為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級，其餘縣市皆為「普通」等級。

另外，清晨、夜間金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局也提醒注意。

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