雲系移入、南方水氣北移 可能陰雨綿綿至週四

2019-04-14 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日受到鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣仍不太穩定。氣象專家吳德榮指出，今明兩天東北季風增強、雲系移入，中部以北氣溫小幅下降，並出現零星局部陣雨。週二有較強鋒面通過，全台可能出現較大雨勢，週四南方水氣北移，天氣不穩定降雨範圍擴大。

據《三立準氣象．老大洩天機》報導，吳德榮指出，今晨華南東移的雲系結構鬆散，僅為北台灣帶來零星、少量的降水，北台灣氣溫比昨日清晨略升2、3度，平地最低溫約在19度左右，台北市區最低溫也有約20度。

最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天起至明（15）日東北季風略增強，氣溫將小幅下降；華南結構鬆散的雲系間歇移入，中部以北會出現零星局部陣雨，山區會較為明顯。溫度方面，各地早晚略偏涼、中南部白天舒適微熱。今日北部氣溫約19至25度、中部20至29度、南部21至32度、東部20至27度。

最新模式模擬顯示，週二至週三清晨會有結構較強的鋒面通過，全台各地皆受影響，可能出現較大雨勢。週三上午起鋒面遠離，降雨緩和；週四至週六南方水氣逐漸北移、天氣趨不穩定，降雨範圍逐漸擴大，但由於仍有一段時間間隔，降雨模式與範圍仍有待觀察。

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