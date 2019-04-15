響應臉部平權「不以貌取人」 南市首推履歷不貼照

2019-04-15 15:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府為響應財團法人陽光社福基金會的「台南市臉部平權運動」，今天由市長黃偉哲代表與陽光基金會簽署支持承諾書，同時宣布台南市將成為我國第一個推動「履歷不貼照」的臉部平權友善城市。

「陽光基金會」2010年在台灣響應英國Changing Faces推動「臉部平權」，並於2014年起推動每年5月17日為「臉部平權日」，今天在台南市政府與社會局召開宣導記者會。陽光傷友莉惠以自身經驗現身記者會，呼籲台南市民對「顏面損傷者」（顏損者）敞開心胸，一起實踐「臉部平權」的精神。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，依陽光基金會對台灣民眾調查，約每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。陽光自1981年成立以來，即以協助燒傷顏損朋友重建生心理及社會環境而努力，陽光傷病友在歷經受傷、疾病，回歸正常的生活之際，卻經常面臨社會「以貌取人」的困境，所以陽光積極推動「臉部平權」，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀遭受異樣眼光與不公平的對待。

黃偉哲表示，感謝陽光基金會長久以來推動平權運動，台南市很榮幸能成為全國第一個響應的城市，不僅市政府所屬的單位或各級學校都會全力配合，日後除了網路力挺，也都能與響應的店家團體合作活動，畢竟實行的行動比口頭宣示實際，期待大家齊心消弭因外貌帶來歧視與不平等的待遇。

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