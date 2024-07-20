韓國知名餐廳多收錢還裝傻 網：之前也遇過

某網友分享在韓國東大門知名餐廳被多算錢，所幸原PO記得價錢，才沒讓店家得逞。示意圖，與本文無關。（歐新社）

2024/07/20 20:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文說，在韓國東大門知名餐廳用餐被店家多收費用，反映後，店家態度惡劣選擇忽視，所幸原PO有事先記得金額，才沒有上當，文章曝光後引起網友熱烈回覆。

一名網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」抱怨，17日帶著家人在韓國東大門知名餐廳用餐，點完餐後餐廳沒有給明細，然而原PO習慣把餐點價格記在心中，因此結帳的金額比原PO記得的總額多1000韓圜（約新台幣24元），立刻察覺有誤。

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原PO說，「雖然不是大錢，但我懷疑是慣犯」，向店家反映，沒想到對方竟選擇忽視，跟原PO雞同鴨講，最後在原PO的堅持下，老闆才不甘願地找會中文的服務生拿出明細，起初服務生說話還理直氣壯，但被指出明細上的價格才正確後，服務生態度立刻180度轉變，笑笑的跟他們道歉，退回多收的費用。

最後原PO說，「餐點本身不錯吃，但是灌水的部分太刻意，感覺在賭我們是觀光客搞不清楚狀況。」

文章發酵後，許多網友留言說，「感覺是店家慣用手法」、「上次在弘大吃飯，被多算1萬，看明細才知是酒錢，但我們跟旁邊桌根本沒人喝酒」、「我這次去遇上兩間店都有偷灌水，雖說是小錢，但覺得好像是都會使用的伎倆，大家去真的要算一下」。

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