31個社頭出陣！大溪大禧百工百業踩街 熱鬧為關聖帝君暖壽

「City4」舞團與大溪國小民俗傳藝隊，以現代舞融合舞龍舞獅元素做序幕表演。（記者黃政嘉攝）

2024/07/20 19:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館主辦「2024大溪大禧」活動，以普濟堂關聖帝君誕辰慶典為核心，「百工百業精華踩街」今午在大溪老城區熱鬧登場，31個社頭、特色藝陣踩街遊行，吸引眾多民眾駐足拍照，如同大溪人第2個過年般熱鬧。

踩街活動下午4點分別從普濟堂與六廿四故事館踩街到福仁宮，踩街前，「City 4」舞團與大溪國小民俗傳藝隊以現代舞融合舞龍舞獅元素演出，掀開序幕，接由社頭仁安社的大鼓開路，桃園市長張善政領著群眾、藝陣緩緩踩街前行，街道兩旁民眾紛紛拿手機拍照、錄影。

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踩街行列中，「協義社」以8人抬起墨斗陣神轎，圓矩半徑路線步伐前進，象徵工藝技術更上層樓。「興安社」排出多尊大仙尪仔的財神爺，行走街頭威風八面，壓在隊伍尾頭的「同人社」抬著抬神轎為「老祖」關聖帝君服務，同人社的神龍組長黃政鈞說，自己在普濟堂附近長大，希望藉「大溪大禧」讓大溪特有的藝陣文化「社頭」被更多人看見。

張善政說，今年大溪大禧百工百業精華踩街在普濟堂展開，這是大溪每年最重要的節慶，結合宗教信仰，一連串活動慶賀關聖帝君的聖誕，現在是大溪最熱鬧的時候，歡迎民眾來玩。

29歲大溪居民溫婷妤小姐說，今年活動比以往還要熱鬧，參加人數更多，很多小朋友參與表演，這個活動對大溪人來說就像第2個過年。

明天傍晚5點，普濟堂廟埕前上演文化劇場《關聖帝君住隔壁》，由專業劇團結合大溪在地居民及社頭共同演出，普濟堂下午1點有「共義團將軍腳體驗」免費活動，教民眾穿大仙尪仔行走，下午2點木博館舉辦「金光閃閃瑞氣千條-粧佛體驗DIY」，為替木尊佛像上金的工藝體驗，活動費用300元。

27日下午1點在木育教室舉辦「木質御守手作體驗」體驗活動，參加費用20元，同時段在六廿四故事館舉辦繪本學堂活動，邀請大小朋友透過繪本認識大溪慶典文化。28、29日普濟堂舉行關帝聖君誕辰慶典暨遶境儀式，延續往年傳統從普濟堂出發，為關聖帝君祝壽，相關活動資訊可上「大溪大禧」臉書粉專查詢。

「協義社」8人抬起墨斗陣神轎，圓矩半徑路線步伐前進，象徵工藝技術更上層樓。（記者黃政嘉攝）

「同人社」神龍組長黃政鈞（前排右）抬神轎為「老祖」關聖帝君服務。 （記者黃政嘉攝）

「興安社」排出多尊大仙尪仔的財神爺，威風八面。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪國小民俗傳藝隊參與活動表演。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政領著群眾、藝陣緩緩踩街前行，（記者黃政嘉攝）

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