黑客松競賽台中實驗教育生奪金 高雄女中包辦銀銅

「第4屆中學生黑客松」競賽由台中市非學校型態實驗教育的學生吳承洋（右4）、洪承佑（左3）奪得金牌。（高雄市教育局提供）

2024/07/20 19:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕「第4屆中學生黑客松」競賽決選今（20）日在高雄女中舉行，進入決賽的21隊是從全國143隊中脫穎而出，經過決戰的挑戰和競技切磋後，由台中市非學校型態實驗教育的學生奪得金牌，高雄女中則是包辦銀牌和銅牌。

中學生黑客松（hackathon）程式設計馬拉松競賽是由由教育部國教署、高雄市教育局指導，新興科技人工智慧教育推廣中心高雄女中主辦，今年以「生活化人工智慧加值雲端應用」為主題，鼓勵參賽者運用雲端AI技術，為日常生活中食、衣、住、行、育、樂等問題提出創新解決方案。

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比賽結果，獲得金牌的是台中市非學校型態實驗教育吳承洋、洪承佑組成的「GIGACHAD」隊，作品為「時光旅人」，他們改用AI規劃好旅遊行程和住宿等安排，甚至包括行程注意事項，只需短短5分鐘就能完成，又能符合共遊者喜好的行程，這項作品也得到評審的青睞，最後奪得金牌獎。

銀牌是高雄女中陳玠妤、張雅筑、黃翊綾、林佩珍的作品「童心協力」，以及南投縣竹山高中張祈媛、王茜、沈星佑、廖閔毅的作品「AI助手」。

銅牌是高雄女中林沛玗、王紫婷、吳瑜珍、卓伶恩的作品「Food Helper」；高雄女中黃品薰、吳苡柔、郭倢妤的作品「智慧運動助教」；宜蘭縣羅東國中楊芯語、林昕晨、鄭馭丰、劉宸棣作品「食物管理最佳化系統」，以及無界塾實驗教育機構張鈞傑、呂宥德與北科附工黃宥翔的作品「貓趣AI伴侶」。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄打造智慧城市，也積極培育更多優秀的人才，黑客松競賽是一個提供青年學子結合AI展示創意和提案的平台，期待參賽學生都能將競賽獲得的寶貴經驗，運用在日後學習與日常生活中，以正向的使用方式感受AI工具為生活帶來的便利。

教育局長吳立森則期待，未來透過更多方案，協助AI議題在學校教師教學及學生學習的實際體驗與運用。

高雄市副市長李懷仁頒發第四屆中學生黑客松銀牌獎得獎學生。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局長吳立森頒獎表揚銅牌獎學生。（高雄市教育局提供）

中學生黑客松競賽的評審過程。（高雄市教育局提供）

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