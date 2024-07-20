為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

黑客松競賽台中實驗教育生奪金 高雄女中包辦銀銅

「第4屆中學生黑客松」競賽由台中市非學校型態實驗教育的學生吳承洋（右4）、洪承佑（左3）奪得金牌。（高雄市教育局提供）

「第4屆中學生黑客松」競賽由台中市非學校型態實驗教育的學生吳承洋（右4）、洪承佑（左3）奪得金牌。（高雄市教育局提供）

2024/07/20 19:37

〔記者許麗娟／高雄報導〕「第4屆中學生黑客松」競賽決選今（20）日在高雄女中舉行，進入決賽的21隊是從全國143隊中脫穎而出，經過決戰的挑戰和競技切磋後，由台中市非學校型態實驗教育的學生奪得金牌，高雄女中則是包辦銀牌和銅牌。

中學生黑客松（hackathon）程式設計馬拉松競賽是由由教育部國教署、高雄市教育局指導，新興科技人工智慧教育推廣中心高雄女中主辦，今年以「生活化人工智慧加值雲端應用」為主題，鼓勵參賽者運用雲端AI技術，為日常生活中食、衣、住、行、育、樂等問題提出創新解決方案。

比賽結果，獲得金牌的是台中市非學校型態實驗教育吳承洋、洪承佑組成的「GIGACHAD」隊，作品為「時光旅人」，他們改用AI規劃好旅遊行程和住宿等安排，甚至包括行程注意事項，只需短短5分鐘就能完成，又能符合共遊者喜好的行程，這項作品也得到評審的青睞，最後奪得金牌獎。

銀牌是高雄女中陳玠妤、張雅筑、黃翊綾、林佩珍的作品「童心協力」，以及南投縣竹山高中張祈媛、王茜、沈星佑、廖閔毅的作品「AI助手」。

銅牌是高雄女中林沛玗、王紫婷、吳瑜珍、卓伶恩的作品「Food Helper」；高雄女中黃品薰、吳苡柔、郭倢妤的作品「智慧運動助教」；宜蘭縣羅東國中楊芯語、林昕晨、鄭馭丰、劉宸棣作品「食物管理最佳化系統」，以及無界塾實驗教育機構張鈞傑、呂宥德與北科附工黃宥翔的作品「貓趣AI伴侶」。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄打造智慧城市，也積極培育更多優秀的人才，黑客松競賽是一個提供青年學子結合AI展示創意和提案的平台，期待參賽學生都能將競賽獲得的寶貴經驗，運用在日後學習與日常生活中，以正向的使用方式感受AI工具為生活帶來的便利。

教育局長吳立森則期待，未來透過更多方案，協助AI議題在學校教師教學及學生學習的實際體驗與運用。

高雄市副市長李懷仁頒發第四屆中學生黑客松銀牌獎得獎學生。（高雄市教育局提供）

高雄市副市長李懷仁頒發第四屆中學生黑客松銀牌獎得獎學生。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局長吳立森頒獎表揚銅牌獎學生。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局長吳立森頒獎表揚銅牌獎學生。（高雄市教育局提供）

中學生黑客松競賽的評審過程。（高雄市教育局提供）

中學生黑客松競賽的評審過程。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄過港隧道 高壓細水霧消防設備防災
2024/07/20 05:30

高雄過港隧道 高壓細水霧消防設備防災
高雄翁大熱天摘野草 中暑倒臥草叢喊「救命」
2024/07/20 11:21

高雄翁大熱天摘野草 中暑倒臥草叢喊「救命」

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
輕颱「凱米」恐影響台灣！郵輪奮進號改去香港、歌詩達莎倫娜號取消停靠石垣島
2024/07/20 16:23

輕颱「凱米」恐影響台灣！郵輪奮進號改去香港、歌詩達莎倫娜號取消停靠石垣島
水樂園、夜光風箏、火舞表演！高雄旗津風箏節 2.5萬人搶體驗
2024/07/20 17:59

水樂園、夜光風箏、火舞表演！高雄旗津風箏節 2.5萬人搶體驗

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播