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水樂園、夜光風箏、火舞表演！高雄旗津風箏節 2.5萬人搶體驗

2024旗津風箏節規劃兩週不同主題風箏。（記者葛祐豪攝）

2024旗津風箏節規劃兩週不同主題風箏。（記者葛祐豪攝）

2024/07/20 17:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，今天下午由高雄市長陳其邁揭開序幕，連續兩週的星期六、日登場，吸引許多民眾朝聖，統計至傍晚5點已有2.5萬人，也帶動旗津老街湧入人潮，預料愈晚人愈多。

前年首度舉辦的「2022旗津風箏節」，2天展期狂吸7萬5千人潮；去年展期增加到6天，累計有20萬名遊客參觀。

旗津風箏節今年邁入第三屆，規劃兩周不同主題「海洋派對」及「旗津玩很大」，共有4天展期，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏。

今天下午的揭幕活動，高雄市長陳其邁及民代、旗津里長齊聚一堂，陳其邁特別穿上台灣在地品牌NET的休閒襯衫，化身海灘型男行銷旗津觀光，並與高雄全家海神啦啦隊女孩Judy、小娃、Erica，共同示範多款風箏拍照pose，讓旗津風箏節成為全台最大攝影棚，怎樣拍都美。

陳其邁表示，暑假天氣炎熱，來旗津看風箏、玩水最消暑，旗津風箏節每年都受到民眾好評，今年還把黃色小鴨展演期間最受歡迎的黃色球池，也搬來變身黃色戲水球池，每晚並有夜間風箏展演，佛光山的祥龍燈也在首周現身旗津夜空。

高雄市觀光局長高閔琳表示，旗津風箏節是全台唯一從早玩到晚的風箏節活動，除天空中各主題風箏展演外，現場也設置大型氣墊水樂園、水上漂浮球、手搖船等設施，從下午2點玩到晚上８點；還有彩繪風箏DIY、可愛造型拍拍樂；晚上6點到8點加碼夜光風箏展演、週日晚上6點半到7點半則有火舞表演。

為避免過多車流導致旗津交通壅塞，市府實施四階段交通管制，今天的交通還算順暢，呼籲民眾多搭乘旗鼓渡輪來旗津。

黃色戲水球池吸引大批小朋友戲水。（記者葛祐豪攝）

黃色戲水球池吸引大批小朋友戲水。（記者葛祐豪攝）

旗津風箏節今年邁入第三屆。（記者葛祐豪攝）

旗津風箏節今年邁入第三屆。（記者葛祐豪攝）

旗津風箏節帶動人潮湧入旗津老街。（記者葛祐豪攝）

旗津風箏節帶動人潮湧入旗津老街。（記者葛祐豪攝）

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