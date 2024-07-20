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高雄翁大熱天摘野草 中暑倒臥草叢喊「救命」

陳姓老翁中暑倒臥草叢中，警方為他撐傘遮陽，協助送醫保命。（讀者提供）

陳姓老翁中暑倒臥草叢中，警方為他撐傘遮陽，協助送醫保命。（讀者提供）

2024/07/20 11:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市天氣高溫炎熱，一名78歲陳姓老翁為了餵食家畜，於鳳山區國慶九街與明學路採摘野草，不料中暑出現頭暈目眩，整個人倒臥草叢中，勉強小聲呼喊「救命」，所幸民眾路過聽聞陳翁微弱呼救聲報案，鳳山警方據報到場呼叫救護車，協助將他送醫保命。

警方今表示，78歲陳姓老翁為了給家畜摘取野草，前天冒著酷暑前往鳳山區國慶九街與明學路草叢工作，不料陳翁突然中暑，感到頭暈目眩，倒臥草叢中，老翁勉強呼喊「救命」，希望引起路人注意。

幸好一名民眾路過聽見陳翁微弱呼救聲，立即撥打110報警求助，鳳山警分局南成派出所巡邏警員鄭又仁和賴科孚據報趕赴現場，發現陳翁已經無法言語，並出現幻覺躺在草叢中，情況十分危急。

警方立即撐傘為陳翁遮陽，並通報救護車到場，協助將他送醫治療，情況逐漸穩定，驚險保住一命，陳翁家人對警方迅速反應表達感謝。

鳳山警方提醒民眾，高溫天氣下戶外活動應特別注意防暑措施，盡量避免在正午高溫時段，長時間暴露在陽光下，並保持充足水分攝取，尤其是長輩和有慢性病史民眾，更應該加強防範，以確保自身安全。

陳姓老翁中暑倒臥草叢中，警方為他撐傘遮陽，協助送醫保命。（讀者提供）

陳姓老翁中暑倒臥草叢中，警方為他撐傘遮陽，協助送醫保命。（讀者提供）

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