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台南「將軍吼」演唱會開唱了！ 玖壹壹壓軸 、煙火燈光秀加持

台南「將軍吼」演唱會今晚在將軍漁港開唱，現場擠滿人潮。（記者楊金城攝）

台南「將軍吼」演唱會今晚在將軍漁港開唱，現場擠滿人潮。（記者楊金城攝）

2024/07/20 19:40

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南夏日音樂節「將軍吼」，今晚（20日）6點在將軍漁港熱鬧開唱兩天，7組團隊登台演唱，玖壹壹將壓軸演出半小時，漁港現已擠滿人潮，而煙火加燈光秀將在晚上8點45分登場。

今晚「將軍吼」演唱會，以「台饒有港覺」為主題，邀請嘻哈創作男神婁峻碩等7組歌手、樂團接力演唱最夯的嘻哈音樂及經典歌曲，明晚「將軍BAND³」演唱會接力開唱，同樣熱情四射。

台南市觀光旅遊局局長林國華說，一年一度的「將軍吼」，今年邁入第13年舉辦，兩天共邀請13組知名樂團、歌手及團體演唱，不僅滿足樂迷的期待，更為民眾帶來一場難忘的台南西濱夏日音樂盛會，希望吸引更多遊客到台南濱海觀光。

「台饒有港覺」演唱會，下午就吸引追星粉絲擠進將軍漁港廣場，傍晚起人潮愈來愈多，市集生意強強滾，演唱會在晚上6點拉開序幕，有電視轉播、網路直播。

演唱會由主持人楊程鈞（小龜）串場，首先登台的是選秀節目《未來少女》冠軍女團日光之橙、怪潮音樂創作才子尚融、BL劇花美男主角洪暐哲、號稱台南永康地下里長潤少帶來多首精彩歌曲，台下年輕人愈聽愈嗨。

在粉絲尖叫聲中，將再由青春大勢男團AcQUA源少年以及嘻哈創作男神婁峻碩接力開唱。

嘻哈天團玖壹壹將在晚上8點15分壓軸登場，帶來「來個蹦蹦」、「LOCAL」與「鄉下來的」等夯曲。

日光之橙在將軍吼上台演唱。（記者楊金城攝）

日光之橙在將軍吼上台演唱。（記者楊金城攝）

洪暐哲開唱。（記者楊金城攝）

洪暐哲開唱。（記者楊金城攝）

潤少演唱。（記者楊金城攝）

潤少演唱。（記者楊金城攝）

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