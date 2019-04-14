「閉眼睛閱讀 」高市圖推明盲共讀

2019-04-14 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕閱讀不只用眼睛！高市圖為落實資訊平權，今年跨館別串聯總館4F視障專區、B1國際繪本中心和以視障資源為特色館藏的新興分館，推出「閉眼睛：跨視覺閱讀系列活動」，帶領讀者跳脫視覺為主的閱讀習慣，讓明眼人讀者理解失去影像的限制，也讓視力受限的讀者們看見更多閱讀的可能。

高市圖指出，這一次活動從味讀、嗅讀、聽讀、觸讀出發，召喚各種感官的敏銳性，帶領視障者進入主題閱讀，活動期間每月辦理一場「四感閱讀．從有感開始」，融合味覺、嗅覺、聽覺及觸覺感官連結，豐富視障者的閱讀感受，從四感開始，讓視障者更貼近閱讀。

高市圖總館國際繪本中心也推出「閉眼睛-跨視覺閱讀繪本」主題書展，讓讀者以「瞇瞇眼─視覺受限看世界」、「睜大眼-同理視覺受限」、「眨眨眼-互相包容與閱讀心方向」三大角度，跨視覺閱讀各國繪本，書展期間，歡迎導盲犬寄養家庭帶著實習導盲犬一起來參觀。

此外，還有兩場明盲共讀繪本故事活動，由盲人重建院的視障朋友點讀說故事，並與專業的故事老師一同互動，讓明盲共享與體驗繪本。實體館藏部分提供點字書、雙視書、音樂及有聲書資料，並透過國內各大圖書館的合作，可線上取用數位資源，提供擴視機、閱讀機、盲用電腦等設備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/