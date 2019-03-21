高市圖策畫「愛河藍曬創作及攝影展」 邀親子體驗愛河浪漫

2019-03-21 21:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市圖書館河堤分館與河川實驗室（kawa science）合作推出「愛河藍曬創作及攝影展」，帶領小朋友體驗DIY獨一無二的愛河藍曬相片，活動將於5月26日展開，一共3堂課精采內容，3月22日起開放16組親子報名、額滿為止。

河堤分館說明，藍曬（Blue Print）是一種古老的顯影技術、又稱氰版印刷，因感光液成份裡頭含有「氰」元素，過程只需透過日光曝曬，接著再用水沖洗氰版相紙，最後所完成的影像呈現出迷人的普魯士藍和純白，故稱之為藍曬。

河堤分館主任林欣靜主任指出，河堤分館位處愛河上游段，這次透過帶領親子實地走訪愛河攝影，讓大小市民有機會認識愛河歷史人文，並體驗藍曬顯影技術、自製獨一無二的相片，在課程最後會舉辦藍曬攝影展，讓小朋友一圓舉辦攝影展夢想！

本次課程由正修科大通識攝影課程專任講師林燈河帶領，林燈河曾舉辦過17場攝影展，更榮獲2013、2017與2018年國際知名攝影大獎IPA榮譽獎項，其攝影作品「盼」、「中都磚窯廠」及「台泥高雄廠」，分別典藏於高雄醫學院藝廊及高雄巿立美術館。

詳細活動資訊請洽河堤分館07-3412537，或上河堤分館粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/ksmlht/。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/