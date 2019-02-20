動手點閱就能幫他們募款 感人微電影曝「視多障」者處境

2019-02-20 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕全台約有1萬名視障合併多重障礙的「視多障」者，他們需要早期療育、教育的機會，台灣大哥大基金會與台北市視障者家長協會合作，推出微電影《一線曙光》，只要民眾點閱1次，台灣大哥大基金會就捐助1元幫助視多障者。

「視多障」意即除了視障外，還有其他多重障礙，像是腦麻、肢障、精障等，台北市視障者家長協會長期關懷這弱勢族群，提供早期療育服務，讓0至6歲的視多障兒童能獲得早期療育、教育的機會，建立生活自理的能力，也協助成人視多障日間照顧服務，讓成年的視多障也能持續學習。

為了讓更多人了解「視多障」，台北市視障者家長協會與台灣大哥大基金會合作，邀請《植劇場》番外篇練健輝導演執導微電影《一線曙光》，同時請來入圍金鐘獎最佳新人獎的《植劇場》新星禾語辰擔綱演出，盼讓民眾多了解視多障者從小到大所面臨的挑戰。

台灣大哥大基金會也表示，只要民眾點閱1次，就捐助1元幫助視多障者，點閱破十萬即給予十萬元獎金。

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