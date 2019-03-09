跌倒2次遭母子嘲笑模仿 視障男難過安慰自己「心靈沒摔傷」

2019-03-09 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕在路上看到需要幫助的人非但不伸出援手，反而還嘲笑戲謔，實在不可取！日前一名視障男子出門購物時不慎跌倒，一旁的一個小孩撞見笑了起來，還模仿起男子的摔倒的樣子，讓該名男子聽了心理很不舒服，更扯的是，孩子的母親不但沒有制止小孩，反而還跟著一起大笑！

這名男子坦承自己視力不好，因此走路時常跌跌撞撞，本月7日他在臉書不公開社團「爆怨公社」問網友們：「模仿我們盲人走路跌倒很好玩嗎？」原來原PO日前在外面買東西時，因為店家商品當時還未擺上架，暫時堆疊在走道，但因為自己視障的緣故，因此被絆倒在地，此時「旁邊一個小朋友也模仿我跌倒的樣子，而他的母親大人見狀也笑得花枝亂顫...」讓他也尷尬陪笑。

沒想到出了店門口，這幾天天氣陰雨不斷，又再次滑倒，模仿嘲笑他的小孩又撞見這一幕，開始又模仿起來，而孩子的母親笑得更是用力，這時原PO和對方表示：「不好意思...我視力不好...走路像個瞎子，沒注意很容易跌倒， 很抱歉在妳們面前出糗了...」但讓原PO失望的是，小孩聽到這番話，竟笑到岔氣，家長也不見也任何制止的舉動...

原PO難過表示，「在路上跌倒，我可以自己站起來，笑笑的繼續向前走；但心靈上跌倒，我只能告訴自己：『還好這次沒摔傷...』」網友紛紛批評這名作母親的不是，「小孩不懂就算了，大人還這樣...」、「不幫忙就算了，怎麼還可以縱容小孩」留言鼓勵原PO要加油，「你的善良，突顯出那些歧視弱勢者的可悲及無恥之心，你很棒！」

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