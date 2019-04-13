「生而為人要平等」 台南彩虹遊行超過2萬人參與

2019-04-13 16:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第4屆台南彩虹遊行，以「生而為人」主題，倡議性別平等價值，今天（13日）在台南美術館館外廣場盛大登場，來自全台各地朋友相挺，遊行人數超過2萬人。

遊行隊伍超過1公里長，主辦單位透過宣傳車呼籲「拒絕假友善、我要真平等」，彩虹旗幟鮮明繽紛，加上參加遊行民眾花心思裝扮，也有外國朋友及親子家庭共襄盛舉，希望更多民眾看見及聽見爭取兩性平等心聲。據主辦單位台南彩虹聯盟估計，超過2萬人參加，創下歷來新紀錄。

彩虹遊行活動也安排多達30攤市集，還有各種精彩表演及倡議團體輪番接力聲援，遊行隊伍繞經忠義路、中正路、海安路等市區街道，以呼聲及行動共同寫下台南的年度平權盛事。

台南彩虹遊行聯盟由台南在地關注性別議題的眾多團體所組成，包含學生社團、民間團體及NGO公民團體。

台南彩虹聯盟說，成立的目標不僅是舉辦一場遊行，而是能夠透過眾團體的力量來打造一個更友善的城市，除了遊行，也透過活動、工作坊、座談等形式來促進這個城市的相關議題討論；希望透過共同力量來監督在地性別議題市政、性別議題推廣，促使台南在性別議題上能有更多對話。

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