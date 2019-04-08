指LGBT非票房毒藥 北市9跨黨派議員發起性平連線

2019-04-08 12:34

〔記者郭安家／台北報導〕反同志團體長期透過台北市議員陳情，影響性別平等教材，還曾言出同志會亡國滅種。不過台北市議員邱威傑今上午開記者會宣布發起促進性別平等連線，包括民進黨、國民黨、時代力量、社民黨在內共9位跨黨派議員擔任共同發起人，5月25日同性婚姻將合法登記，他們也將監督台北市政府落實政策。

不過，與會的民進黨議員王閔生回憶過去4年質詢台北市長柯文哲同志、性平議題，雖成功爭取聯合婚禮納入同志伴侶，促成市府同志婚姻釋憲案、加強同志性平文宣摺頁，在紅樓劃設彩虹斑馬線同志友善地景等；但柯文哲至始至終沒接受他邀請參加同志大遊行，教育局規劃學校性平教材也刻意排除、避開具有多元性別意識的得獎作品。

時代力量議員黃郁芬也呼籲教育局，指學生才是主體，性別平等教育應回歸專業，且還要有學生代表，讓孩子成長環境可尊重多元、彼此包容。

時力議員林穎孟則指，下個月25日起同婚合法，而柯文哲後天將赴議會施政報告，將要求市府說明，戶政事務所是否做好制度及人力上的準備，讓同志朋友當天就可以結婚；她還說，性別平等不只是女性的事，也包括男性，如男性的育嬰空間或性別友善廁所是否完善都是對應指標。

社民黨議員苗博雅說，過去北市議會跨黨派議員曾提案反對性平教育，議會已默默有反性平連線，只是他們沒開記者會宣布是「萌萌」的好朋友；希望北市63位議員多一點信心，性平連線非票房毒藥，相信很多台北市民跟同志一樣共享多元價值。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔表示，很驚訝日本至少有9位LGBT議員，包括同志、女跨男、男跨女，還有人當選第4屆，此外高達200位地方議員加入名稱鮮明的日本LGBT友善連線；雖然北市議會過去發生非常多恐同言論，但去年大安文山區也誕生2位公開出櫃的同志、雙性戀議員，台北市選民結構跟大家想像不一樣，同志議題非票房毒藥。

LGBT是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮略字。台北市議會促進性別平等連線發起人包括邱威傑、王閔生、王世堅、吳沛憶、苗博雅、林穎孟、林亮君、黃郁芬、戴錫欽等9人。

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