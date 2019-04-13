長榮中學傳禁止學生參加彩虹遊行 校方澄清：尊重自由參加

2019-04-13 11:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第4屆台南彩虹遊行將於今日下午舉行，長榮中學學生自治會在臉書粉專貼出聲明稿，指控校方介入要求自治會退出協辦單位，並禁止學生參加活動，否則祭出懲處，該篇貼文已有近千次轉載分享，引發熱議。

長榮中學澄清表示，學生參加校外活動，因有許多家長詢問，校方基於學生與家長之間的愛護與責任，關心了解活動情況，並未禁止學生參與，完全尊重學生意願自由參加，況且現在民主校園時代，更不可能以懲處手段來禁止。

長榮中學學生自治會在聲明稿指出，校方以該校是基督教學校為由，學生參加同志議題活動違背基督教信仰，造成學校困擾，因此要求學生會退出此活動，否則將以「毀損校譽」記過嚴懲。

包括台南新芽暨台南彩虹遊行聯盟，以及時代力量南市議員林易瑩發文聲援，嚴厲譴責長榮中學校方箝制學生行動以及思想自由，同時以「性別平等教育法」第14條也提及，學校不得因學生之性別、性別特質、性別認同或性傾向而給予教學、活動、評量、獎懲、福利及服務上之差別待遇。

林易瑩並表示，不管是具有何種宗教信仰的學校，「我都不接受懲處參與性平活動學生這種荒唐事發生」，將會請教育局介入關心，更何況，參與集會遊行本來就是每個台灣人的自由與權利，校方作法是給學生上了一堂最糟糕的公民課，希望校方立刻停止對學生的打壓，她一定會緊盯教育局，一定會站在第一線保護學生。

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