侯友宜化身推銷員 平溪賣珠蔥丼

2019-04-13 14:22

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今日在平溪區化身為推銷員，賣起「新北特製珠蔥丼」，推廣行銷珠蔥；新北市農業局與在地餐廳合作推廣珠蔥料理，將珠蔥以日式大眾美食-丼飯裝在木製餐盒裡呈現，即日起至5月底，每個週末在平溪區農會旁珠蔥小舖上架販售，有興趣的民眾可以來平溪嘗鮮。

侯友宜今日來到平溪為「新北特製珠蔥丼」主持開賣儀式，與現場貴賓一齊為「新北特製珠蔥丼」揭幕，象徵正式開賣；侯友宜並化身為推銷員，當他端出料多實在的「新北特製珠蔥丼」，現場民眾熱烈捧場，搶購一空。

平溪為國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地，產量約1到2萬台斤，耕作面積總計約1.1公頃，與一般蔥相比，珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，能感覺一股淡雅清香，讓人難以忘懷，內涵豐富的維生素、胡蘿蔔素及膳食纖維，能夠增進食慾、幫助排汗及舒緩疲勞。

平溪區農會理事長胡正吉表示，「新北特製珠蔥丼」每份80元，即日起到5月底前、每個週末11時30分起在珠蔥小舖開賣，每天僅提供限量30個，有需要大量採買的民眾，3天前預訂。

農業局表示，今年與經發局合作結合在地店家，即日起至5月31日在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理，且消費滿500元即現折100元的活動，邀請民眾一起來產地品嘗珠蔥料理。

另外，4月20日、4月27日舉辦來去農家Do一日遊小旅行，民眾只要隨小旅行路線便可體驗珠蔥從生產、加工到休閒產業的過程；小旅行遊程從早上8點至下午4點30分，有採珠蔥體驗、親手料理現採珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，每位699元，可上農業局來去農家Do一日網頁報名。

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