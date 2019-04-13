左營地下道明晨開始填平 交通大隊建議改走這3條路才不會塞！

2019-04-13 09:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營地下道明天上午6點將進行填平工程，高市警局交通大隊今早開始協助前置作業，模擬封路交管疏導並規劃替代道路，由於警方建議民眾可趁假日提早熟悉替代道路動線，以免因塞車導致上班遲到。

交通大隊指出，高雄鐵路地下化除了陸橋拆除工程外，左營地下道也將進行填平工程，將本週日（4月14日）上午6點進行封閉，4月17日開始動工，預定於5月31日前開放第一階段臨時通車。

警方規劃3條替代道路，施工期間汽、機車改道路線如下：

1、明誠四路←→翠華路或九如四路。

2、中華一路←→翠華陸橋←→翠華路←→翠峰路（勝利路）←→城峰路←→左營大路。

3、華榮路←→翠華路←→翠峰路←→城峰路←→左營大路。

交大大隊長陳文耀表示，因受填平工區封閉影響，包括中華路、明誠路、翠華路、九如路等主要道路，今天已預先掛設指引告示牌面，屆時請依照牌面指示行駛即可；左營地下道之前也因鐵路地下化工程，曾經封閉一年多，去年才重新恢復通車，本次地下道填平為短期工程，評估對交通仍有影響，希望民眾配合疏導。

此外，交通大隊評估左營地下道封閉初期，左營高架橋仍可能有車多狀況，已要求工程單位增派義交負責疏導工作，警方也將規劃員警於重點時段協助疏導，也建議市民朋友上班可以提早出門因應。

交通大隊與交通局將於左營地下道封閉後，持續觀察車流狀況，進行增減號誌秒數或其他交管措施，並利用警察廣播電台及CMS電子看板即時發布資訊，市民朋友上路前也請多加注意相關管制資訊，以免浪費寶貴時間。

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