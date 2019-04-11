中火喊減產10％改善放流水 環保局：不符比例

2019-04-11 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局今年1至3月3次稽查台中火力發電廠放流水，水質硝酸鹽氮含量超標，第3次濃度更是標準值的2倍，放話重罰2000萬及不排除1至4號機組停工。今天是台電陳述意見截止日，環保局說，已接到台電提出減產10％的改善報告，並要求延長改善期，但環保局認為不符合比例原則，且超過法規期限，近日就會做出決定。

環保局長吳志超說，台電在昨天（10日）下班後發來電子公文報告，坦承第3次檢測超標且與中火自我採樣值接近，承諾會改善污水，但也希望延長改善期，環保局會針對改善內容與專家學者研議是否有改善的誠意與決心，再決定開罰金額或停機。

不過，中火放流水前2次採檢的硝酸鹽氮超標，共開罰327萬，第3次3月21日濃度達105毫克/公升，是標準值（50毫克/公升）的兩倍，環保局水土科長江明山說，這次台電附交中火改善計劃書指會降載減產10％，及減少液態氨噴藥，但他初步認為這不符合比例原則，台電仍應提出合理的減產比例，及穩定改善的設備或方法。

台電也提出最長的改善時間是在明年底，但是根據水污法規定是必須90天內改善，也已經超過法規期限。

台電發言人徐造華說，中火改善水污計劃要減產10％，只是其中改善方式之一，也包括減煤及製程等改善，短期目標先符合法規，中長期要做得更好，包括添購先進設備、設置廢水廠及改善製程，會積極努力改善污染，不希望停機。

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