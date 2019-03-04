中火空污挨罰30萬 台電：首座煤倉110年6月完工

2019-03-04 20:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中電廠因無法依「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，將戶外生煤堆置改於封閉式建築物內，違反「空氣污染防制法」規定，遭市府環保局開出30萬元罰單，台電台中煤倉工務所表示，室內煤倉工程已在2018年7月開工，第一座預計2021年6月完工，已盡力配合市府時程趕工。

市府環保局表示，「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」自2016年1月26日公布以來，市府對適用業者多次發文要求，應於2018年12月31日起將生煤堆置在封閉式建築物內，並針對符合此規定的業者持續稽查。

市府環保局表示，上月20日前往台中電廠執行稽查時，生煤仍堆置室外，室內煤倉工期嚴重落後，因已給予3年改善期限，依違反「空氣污染防制法」規定，開出30萬元罰單，並持續要求改善。

台電台中煤倉工務所劉百恒經理今天表示，市府在2016年1月公布「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」後，台電就積極規劃在台中電廠設置室內煤倉，但因需經可行性評估、編列預算、發包等程序，原希望2017年就動工，但因工程流標，直到去年6月才完成決標，並在去年7月開工，已盡力配合市府自治條例時程。

劉百恒表示，第1座室內煤倉將能儲存55萬公噸生煤，預計2021年6月完工，第2座則可儲存60萬公噸，原規劃2024年6月才完工，但會全力趕工，希望提早2年在2022年6月完工，屆時所有生煤就會儲存在室內，將會全力配合，至於罰單則由總公司依相關程序處理。

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