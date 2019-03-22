同台後隔空交火！盧秀燕又嗆中央 林佳龍：中火已改善

2019-03-22 10:56

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近期空污嚴重，「我是台中人」粉絲專頁貼出台中市長盧秀燕呼籲蔡總統要回應市民心聲、展現改善空污的決心，卻再度被網友噓爆「自己沒能力怪中央、怪總統、怪前朝市長」。臉書底下還有前市長林佳龍留言，向市民說明中火降載數據。林佳龍今日受訪指出，中火降載是自己市長任內努力推動，也改善了空污。但盧秀燕表示，中火是全國最大電廠，但修降載電量3千多萬度遠不及協和電廠。

上午林佳龍和盧秀燕同時於台中港出席雲豹輪首航儀式，會後兩人針對台中空污議題受訪。林佳龍表示，中火減煤4成數百次，空污有很多原因，其他如工廠、汽機車污染，也要加強改善，不要只集中在中火，否則會失焦。改善空污要全面來做，包括固定污染源、移動污染源，每個人生活上的汽機車、柴油車還有工廠空污等，大家一起來改善。

林佳龍說，中火降載電量是全國最多，盧市府團隊數據有錯誤，已提供正確數據，避免誤導。

盧秀燕表示，市府環保局統計，今年1月到3月北部地區的協和電廠降載了1億4千多萬度，但是台中的中火卻只降了3千多萬度，只有協和電廠的5分之1左右；中火是全國最大的電廠，照理要降的話，中火應該降最多才對。中部人能不生氣嗎？中央有重視中部的空污問題嗎？為什麼中火是全國最大的電廠，空污最嚴重，結果降載的度數，卻只有協和電廠大概5分之1左右？民進黨中央政府應該要重視台中空污的問題，希望能夠除役燃煤機組，減少台中的空污，可是到現在為止，中央又不准，一部都不肯拆，而且在降載方面也降那麼少，北部卻降那麼多。

盧秀燕說，民進黨中央一再杯葛中部燃煤機組的拆除，在降載方面也嚴重不公平，也沒有整治空污的表現，要代表中部人表示抗議。

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