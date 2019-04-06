「大林電廠在嘉義」 盧秀燕受訪鬧笑話被噓爆

2019-04-06 15:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪，表示極力爭取中火老舊燃煤機組除役，並強調「嘉義大林」等發電機組已上線。新聞被分享至「只是堵藍」粉絲專頁等，立刻遭網友打臉「大林電廠的廠址不是在嘉義大林，而是在高雄小港大林蒲」，也有人狠酸「高雄有個會移山的市長，台中有個會移電廠的市長」。

盧秀燕受訪時，除了持續砲轟中央不處理中火問題，也表示她在行政院會上極力爭取中火老舊燃煤機組除役，並強調「自去年起，包含新北林口、嘉義大林、苗栗通宵等共有5部發電機組上線，而換算下來，中部至少能拆除4部燃煤機組，立刻改善空污。」

專訪報導一出，被轉至許多臉書粉絲專頁，卻也被不少眼尖網友發現「嘉義大林」何時多出了燃煤電廠，紛紛打臉盧市長「親愛的盧秀燕市長，嘉義大林並沒有燃煤機組啊！」也有人說「那個去年起在大林上線新燃煤機組，並不指嘉義大林，而是指大林電廠，大林電廠的廠址不是在嘉義大林，而是在高雄小港大林蒲」。

還有網友狠酸盧市長提的公投第7案年減1%火力提案，表示「一看就是不懂火力發電的人在胡說八道亂提公投。從這個公投我就知道她根本不懂裝懂，只是個玩弄政策法令的政客而已」、「市長換人做，責任中央扛，薪水領爽爽，有事推中央，那選這市長做啥」。

對於未來的空污整治，盧秀燕說不會無條件替中火機組換發執照，考慮採取締的方式來達到約束，面對2020年大選將至，她還說不排除以「敲鑼打鼓」的手段，來要求執政黨面對。

網友則大罵「一點專業也沒有沒關係，別怪人叫草包」、「魯阿姨沒心解決也沒腦解決，只有用嘴推前朝、推中央。做做秀了了事，綁樁鄉紳與地方派系再騙騙沒關心時事的網路鄉民」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/