中火排水3度超標 中市府不排除要求1至4號機組停機

2019-04-10 14:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火力發電廠不但造成空污，也造成水質污染，環保局今天再度前往稽查並表示，台中火力發電廠從今年1月開始至3月，已有3次水質硝酸鹽氮含量超標，其中3月21日更是超標達2倍，環保局已要求中火提出改善說明，11日為最後期限，屆時若未改善，不排除可能會罰最高罰鍰2千萬及要求1至4號機組停機。

台電發言人徐造華表示，去年下半年為了降低空污排放量，因此增加液態氨，反而造成排放水質硝酸鹽氮超標，台電已積極檢討，提出改善作法，更提出短中長期，來配合市政府改善要求，台電不會只顧空污也會改善水污，會有在短期煤的調整、製程的改善及液態氨添加的量，在中長期會興建廢水處理場，會在期限內提出改善計畫；中火1至4號機組可提供220萬千瓦備，載電6至7％，若停工對供電影響非常大。

環保局今年1月起執行「台中港區大型固定污染源深度稽查專案計畫」，將台中火力發電廠列為重點查核對象，進行空污、水污及廢棄物污染防治密集聯合稽查，查獲放流水硝酸鹽氮不合格。

環保局長吳志超今天前往中火出水口稽查，他表示，中火向環保局申請核准的廢水排放口有D01到D04共4個，其中D01為發電機引海水冷卻後溫排水；D02、D03、D04則分別為1至4機組、5至8機組及9至10機組的空污防制設備廢水處理排放口。

吳志超表示，在今年1月9日採驗D03放流水質，發現水中硝酸鹽氮濃度達68.9毫克/公升，未符合放流水標準（50毫克/公升），即限期台電於3月5日前完成改善，並開罰26萬元，環保局則於3月6日進行D03放流水質採樣複查，不但水質未改善，硝酸鹽氮濃度達91.6毫克/公升，仍未符合放流水標準，環保局再次要求台電盡速改善。

由於先前都是監測D03，3月21日環保局則監測D02，但一直未出水，環保局則在排放口等待3天，待出水後將放流水採樣送驗，稽查的水質報告顯示硝酸鹽氮濃度達105毫克/公升，是濃度最高的一次。

吳志超說，硝酸鹽會導致水藻類優養化，造成海洋環境產生毒素，魚貝類吃了後，人類吃了會中毒，最嚴重可能致死。

環保局表示，台電11日提出改善說明，環保局會在了解台電的改善說明後進行裁罰，因為目前已3次不符規定，已是「情節重大」，將祭出重罰、最高可裁罰2千萬元，也不排除勒令1至4號機組停機。

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