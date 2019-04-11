奧客入住寢具被染紅染黃 還嗆業者：別家飯店沒叫我賠

2019-04-11 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕有飯店業者在網路PO文附照，指日前接待到很沒水準的台灣旅客，不僅將枕頭、被單、床單都染上紅色及黃色的污漬，看上去疑似是血跡及糞便，業者向對方索賠時，奧客竟還大言不慚地表示，「其他飯店都沒叫我賠」，在網路引發議論。

有業者在臉書社團「爆料公社」PO文，指日前接待到一組房客，是一對男女帶著年約1歲的孩子入住，但房務人員在打掃時赫然發現，包含毛巾、枕頭、被單、床單等都染上了紅色及黃色的污漬，看上去疑似是血跡及糞便。業者為此向房客索賠，不料對方不僅沒道歉，還撂下一句「我去其他飯店這樣弄都沒叫我賠」，讓業者氣得直呼真想知道那是哪間飯店。試想今天這些寢具上個人搞成這樣，留給你住宿的時候用你心情會好嗎？」

該文PO出後引發許多網友議論，紛紛留言嗆「好噁」、「屎跟血？」、「爛人耶！還敢講在別間也有」、「把他資料給我，我去他家丟大便」，也有網友說「夭壽！玩這麼大，有屎又有血」、「後花園尋寶哦」等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/