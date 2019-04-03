奧客大鬧麥當勞 胡椒水噴警衛、爬上櫃台叫囂

2019-04-03 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國紐澤西州的一間麥當勞近日傳出遭一群奧客大鬧，當時這群奧客不僅攻擊一名女店員，還跳上櫃檯叫囂及隨意拿起店內物品亂扔，其中一人甚至還拿胡椒水朝警衛噴灑，行徑非常囂張。

綜合媒體報導，上週六午夜時分，有數名非裔青少年在一間位於南阿肯色大道上的麥當勞內鬧事，從網路畫面可以看到，當時有大約4到5名非裔青少年在店內朝工作人員亂仍東西，其中一名女子更直接跳上櫃檯，朝警衛噴灑胡椒水，行徑十分囂張。

據店經理事後表示，這群奧客一進入店內，不知何故就攻擊一名女店員，警衛上前攔阻也慘遭攻擊。警方事後也公布現場民眾拍下的畫面，並藉此辨識出嫌犯的身份，目前已鎖定3名17歲未成年少女，以及一名21歲男子。他們被控行為不檢、惡作劇，朝警衛噴灑胡椒水的女子則被控非法持有武器。

這段被PO到「Scan AtlanticCity」臉書上的畫面，自31日公布至今已被點擊觀看超過82萬次，並被分享超過7400次。

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