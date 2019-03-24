奧客又來了！要10顆水餃試吃被拒 竟嗆「賞妳臉還不要」

2019-03-24 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕奧客無所不在！一名賣手工水餃的女網友遇到一名要求試吃的客人，要女網友直接送10顆水餃過去讓他試吃，女網友很客氣地解釋小本生意沒有提供試吃，沒想到這名客人最後竟嗆，「給妳機會妳不要」。

「我一直以為，我只要客客氣氣，應該不會碰到『奇葩』的客人」，女網友到臉書社團「爆怨公社」貼出對話截圖，客人詢問水餃有什麼口味、哪時可以拿？原PO回應3月份訂單都滿了，現在訂要排到4月份，客人質疑，「賣這麼貴，還要排隊喔？」還進一步要求送到府讓他試吃，「你送十個過來我試吃看看」，原PO回應，「您的意思是，您要訂購10個嗎？」客人說，沒吃過怎知多大顆、好不好吃，明確表示要免費試吃，原PO婉拒，「真的很不好意思，我們沒有提供免費試吃的服務唷！非常抱歉」，客人質疑，其他家都有試吃，怎麼原PO不行？更嗆，「我是看妳粉絲團照片，包的（得）挺漂亮，賞妳臉，給妳個機會，妳不要？」「我看妳不敢給試吃，是因為根本難吃吧？」

原PO不斷道歉並解釋，小本生意真的無法這樣提供試吃，客人仍不斷酸言酸語，最後原PO無可奈何地請客人另找賣家，客人還嗆，「給妳機會妳不要，拉倒」，讓原PO好無奈，直呼自己因為這名奧客「玻璃心碎滿地」、「每回一次『不好意思、抱歉...』我都覺得非常生氣啊！」

網友看了紛紛留言，「分明是奧客...奧到不能在奧...看完內容整個火氣都大來了」、「就算是試吃也是一個就很好了，還10個咧！臉皮很厚，根本想吃免錢的」、「妳也太好脾氣了吧...這種人根本不會買只想騙吃而已，而且說話極度沒禮貌，直接封鎖它（他）」、「我沒辦法一直跟他說不好意思，因為他沒資格，我中間就會直接回他（你這種人的訂單老娘不爽接）」、「討試吃10顆，說大量訂單才100顆，對方是不是沒看過上千顆在買的大宗訂單」。

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