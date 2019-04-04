便當只賣50元還被嫌貴！網怒：吃米不知米價

2019-04-04 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友的媽媽應要求賣便當，只收比成本多一點的價格小賺一下，沒想到被說太貴，網友一看紛紛力挺女網友的媽媽。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」貼出便當照片，可以看到裡面裝著滿滿的菜餚，4菜1蛋，再配上肉燥，豐盛的食材讓人看了食指大動，因為有人看上原PO媽媽的廚藝，拜託幫忙做便當，原PO媽媽就訂個比成本多一點點的價格，想說交個朋友小賺一下就好。

便當配菜一點也不馬虎，「我媽都當自己人要吃不會亂挑爛菜，以當季最好吃的蔬食給大家最豐盛的料理」，還會每天變換菜色，若當天有私房小菜還會多送，這樣的便當一個才賣50元，沒想到竟然還被嫌貴，讓他們好無奈。

網友看了紛紛留言，「就是有一些人吃米不知米價的，50塊幾乎沒賺頭了還嫌貴」、「這樣會貴就叫他另外找吧！我相信這樣一堆人搶著買不缺他」、「貴？哪來的勇氣說這種話？沒出過社會膩」、「好久沒買過50元的便當了」、「再便宜都有人嫌貴」、「嫌貴的就是想吃免錢的人」、「說貴的，只適合吃元寶和蠟燭」。

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