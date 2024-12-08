香港民用船隻停靠台中港 彭博駐台記者踢爆：曾參與中共軍演

懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，目前停靠在台中港，《彭博》駐台記者何貴森爆料該船曾參與中國解放軍特種部隊演習。圖為SCSC FORTUNE將共軍突擊艇藏在船艙。（圖擷自Rod Lee「X」）

2024/12/08 13:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕懸掛香港旗幟的貨船SCSC FORTUNE，本月2日停靠台中港後至今尚未離開，《彭博》駐台記者何貴森（Chris Horton）爆料該船曾參與中國解放軍特種部隊演習，軍事專家也呼籲當局趕快去查船內到底裝了什麼。

何貴森在社群平台X上指出，不知道台灣對於曾參與中共軍演的外籍民用船隻是否有任何規定，但他猜想是沒有。從何貴森轉引中國情報專家Rod Lee於2022年的文章和照片中，可以看到解放軍特種部隊將6艘突擊艇藏在SCSC FORTUNE的船艙內，當貨船潛入目的地後，便可將突擊艇垂吊到海面上迅速投入作戰。

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軍事專家王臻明指出，在這種狀況下，國安單位是不是應該趕快去查查這艘船的船艙裡裝了什麼。王臻明說，近期國安系統不斷示警，直指中國有可能發動「聯合利劍2024C」演習，如果中國真的打算利用軍演當作掩護，驟然發動突襲，那台中港可能會被解放軍佔領，讓中國特種部隊部朝最重要的空軍基地清泉崗移動，瓦解台灣的空防能力。

從船舶追蹤網站來看，SCSC FORTUNE目前還在台中港，中國上海吳淞船廠於2009年建造該船，其全長117公尺、寬18公尺，噸位為6550噸，雖然懸掛香港旗幟，但隸屬於中國海運業者中海集運。

SCSC FORTUNE將共軍突擊艇垂吊至海面。（圖擷自Rod Lee「X」）

SCSC FORTUNE目前仍在台中港。（圖擷自VesselFinder網站）

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