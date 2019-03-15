PO文指女房東是「張淑晶NO2」 房客慘挨告

2019-03-15 21:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕金姓男子在新北市新莊區承租套房，因養狗遭鄰居抗議，林姓女房東要他搬走，雙方對提前解約扣減押金意見不同、多次發生齟齬，金男發現林女當初非以真實姓名跟他簽租約，因此在臉書「爆料公社」PO文稱林女是：「張淑晶NO2」，還放上前一晚拍攝林女的影片，林女不滿提告加重誹謗及違反個資法，新北地檢署調查認為，金男出於主觀意思貼文，並非杜撰不實內容，行為也與個資法要件不符，今將金男處分不起訴。

2016年9月起，金男以每月5000元、押金1萬2000元，向林女承租新北市新莊區一間分租套房，因養狗被鄰居抗議，林女也覺得房子被金男搞得亂七八糟、臭得要命，希望金男能搬走，金男不予理會，林女前年9月便將租金調漲至6000元，去年6月甚至請妹妹、妹婿去找金男，要他搬走。

去年7月21日晚間，金男在臉書「爆料公社」放上拍攝林女相貌的影片，並PO文說：「先被黑衣人恐嚇，然後房東不歸還押金，也不給我租賃合約」、「張淑晶NO2」、「救救我」等語，林女得知後怒而提告。

開庭時，金男說，覺得被恐嚇且認為是林女要提前解約，承諾他不收去年7月租金卻反悔，他報警去做筆錄時，才知道林女並非用真名跟他簽租約，覺得遭遇跟張淑晶的房客相同，林女也沒給他任何契約書，才會在臉書「爆料公社」PO文。

檢方勘驗兩人對話紀錄，發現林女確實有答應金男7月不收租金，金男也要求林女退租時返還租賃契約，足證兩人確實因押金、租賃契約問題而有糾紛，難認金男有杜撰不實內容、惡意指謫、詆毀林女，所為也與個資法構成要件不符，因此將金男不起訴。

而金男反控林女妹妹、妹婿涉嫌恐嚇，兩人向金男說：「你養狗被鄰居抗議，所以請你搬走，之後大家還可以當朋友，不用反目成仇」，檢方也認為罪嫌不足，將林女妹妹、妹婿一併不起訴。

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