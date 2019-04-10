PM2.5連兩年下滑 基隆可望脫離三級管制區

2019-04-10 13:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市前兩年的細懸浮微粒（PM2.5）平均值，均低於空氣品質標準，基隆市環保局長賴煥紘表示，2017年的空氣品質沒有達到紫爆等級，2018年空氣品質沒有紅爆等級，沒意外今年基隆市將脫離三級防制區進入二級，展現基隆市空污的管制成果。

環保局空氣及噪音管制科長李昆達指出，據行政院環保署監資處統計資料，基隆市2018年PM2.5平均值為13.2微克/立方公尺，2017年為14.3微克/立方公尺，連續2年都低於15微克/立方公尺的空氣品質標準，可望在今年達到PM2.5二級防制區的目標。另外，在空氣品質指標（AQI）部分，也從2017年的55.1降至2018年的52.6，是西半部最佳的縣市。

賴煥紘說明，空氣污染防制法第5條將全國防制區劃分為三級：一級防制區指的是國家公園及自然保護（育）區等依法劃定區域，二級防制區是指一級防制區外，符合空氣品質標準區域，三級防制區指一級防制區外，未符合空氣品質標準區域。

列入三級防制區之後，管制對象與強度均會加強。在固定污染源的部分，不論是既存的污染源、或是新設、變更的污染源，均會受到控管。目前全台的西部縣市都是三級防制區。

賴煥紘說，環保局的空污管制是全面性的，在固定污染源部分，強力要求協和電廠改善，2018年已全面使用低硫份燃料油，降低30％硫氧化物排放，前兩年共11座重油鍋爐完成汰換；仁三路廟口夜市全面裝設油煙防制機具；營建及揚塵管制上，持續推動轄內營建工程業者或公私場所參與道路認養，執行道路洗掃街工作；2018年紙錢集中收運115公噸。

移動污染源管制方面，藉由強力稽查、烏賊車檢舉、保檢合一等工作，降低轄內高污染車輛行駛，並以輔導及補助方式協助高污染車輛汰舊，2018年已汰換二行程機車2167輛。基隆港區綠港計畫，輔導現有13處的岸電設施增加使用率，港區機具設備改為使用電力，以提高港區空氣品質。

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