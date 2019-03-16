台中空污調查 后里、西屯、大雅及港區暴露致癌物風險高

2019-03-16 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府公布台中市空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估報告，今天舉行首場公聽會，雖然整體PM2.5及致癌物未超標，但是學者發現，在8種一級致癌物濃度排名，后里、西屯、大雅及港區名列前矛，強調民眾吸到就有風險，這是國安問題，必須持續監測及源頭減量、改善。

針對后里、西屯、大雅及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）為台中火力發電廠、中龍鋼鐵及中科園區的所在地及臨近行政區，特別進行居民空污暴露研究，

發現龍井、西屯、大肚、大雅、清水、后里、梧棲的居民在8個一級致癌物污染濃度最高，是全市29區的前7名，

研究顯示，鄰近中火、中龍及中科的8個空污防制重點行政區，其中就有7區的居民暴露致癌物風險較高，進行研究的中山醫學大學公衛系教授廖勇伯指出，8個一級致癌物包括砷、鎘、鎳、戴奧辛等，空污一級致癌物多少不定與PM2.5濃度有關，不管劑量多少，只要吸入就有風險。

廖勇伯強調，一級致癌物經人體吸入，與生活環境、疾病、病毒交互作用，尤其是孕婦、老年人、小孩等敏感族群，危害甚大，認為「這是國安問題」，政府必須跨部會、不分藍綠一起正視，減少甚至消滅一級致癌物，建議要持續追蹤監測。

主婦聯盟台中分會執委許心欣指出，根據研究證明居民暴露致癌風險與中火、中龍有關係，要求政府一定要源頭減量、確實減少致癌物；東海大學教授尚君璽希望政府能把與空污導致的相關疾病「空污病」積極防制，花大錢做研究，希望政府採取作為；醫師賴怡均也要求政府不要美化空污數據，要讓民眾知情避難。

環保局說，台中市PM2.5及致癌物濃度暴露都在固定污染源周界環境範圍內，空污環境調查及健康風險評估調查已完成2階段，除了調閱健保資料庫2001至2012年交叉分析，也完成2016及2017年布點做空污監測，將進行第3階段今年底到明年的調查，對於學者、民眾的建議會參考採納做好空污防制，明天17日及下週六日還有3場，目前台中市平均PM2.5從22微克平方米，降到18.8微克。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/