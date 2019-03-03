空污豬羊變色 台南以北高濃度PM2.5籠罩一整夜

2019-03-03 08:11

〔記者蔡文居／台南報導〕今天是二二八連假最後一天，台南從昨天下午起開始吹南風，南北空污一夕之間豬羊變色，原本連假南部的空污一掃而空，而台南以北的中北部則一整夜籠罩在高濃度PM2.5之中，各地測站濃度紛紛破百，其中雲嘉南空品區中，以雲林斗六測站最糟，PM2.5於半夜一度罕見地飆到將近140微克／立方公尺，十分恐怖。

根據環保署的空品監測顯示，從昨天下午2、3點起，台南原本屬於紅害的的空氣品質，因南風吹拂，空品慢慢轉好，污染物則往中北部飄送累積，南北部的空品也跟著豬羊變色。

今天清晨，台南舉辦第13屆古都國際馬拉松賽，拜南風之賜，台南空品轉好，跑者可以安心路跑，這也是近幾年來，古都國際馬拉松賽空品最佳的一次。

環保局表示，為維護空氣品質，讓跑者安心參賽，南市從2月底啟動應變措施，包括加強路跑路段及周邊道路洗街除塵，比賽當天出動4架「定址式空氣品質微型感測器」沿途即時監測以利應變，讓民眾盡情路跑。

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