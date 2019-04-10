給學童一條安全的通學步道 竹市提十大人行道改善計劃

2019-04-10 09:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今天向中央內政部爭取人行道改善計畫經費，共提出10大改善案子，包括6所學校通學步道改善及4條重要道路人行道改善工程，總經費2.86億元，改善的人行道長度近9公里，除要提供學生安全、平整的上下學人行步道，也將改善從未優化的重要道路人行道，像新源街、水源街及天府路與海濱路等人行道。

市府交通處表示，這是綜合教育處、工務處等單位，提出10大人行道改善計畫，包括龍山國小周邊通學步道380公尺、新竹國小通學步道380公尺、建功國小350公尺、頂埔國小600公尺、內湖國中360公尺和光華國中120公尺的通學步道，另包括4條重要道路人行道改善工程，包括長2公里的海濱路遊憩廊帶改善工程、1496公尺長的天府路一段人行道改善工程和1920公尺長的公道五路三段人行道改善工程與1300公尺長的新源街、水源街綠廊人行空間改善工程。

交通處表示，10大人行道改善工程提案，總工程費2.86億元，中央負擔81%，竹市自籌19%，改善的人行道總長度近9公里，人行道寬3米以上，其中學校通學步道的改善工程攸關學子上、下學安全，由於多所學校位在車流量多的區域，像龍山國小、建功國小及頂埔國小等，但這幾個學校的通學步道不是狹窄就是根本未設置，急需改善與設置，除能保障學生上下學安全，更可減少交通事故發生。

交通處表示，已向內政部營建署爭取竹市10大人行道改善工程的補助，其中通學步道具急迫性，只要中央核定經費就會規畫設計並施做，期許提供市民及學生安全平整的人行道，讓竹市成為友善行人的步行城市。

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