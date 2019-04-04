火大！溪頭交通問題多「立體」人行道工程惹怨

2019-04-04 10:40

〔記者謝介裕／南投報導〕改善溪頭風景區交通秩序，南投縣府祭出「人車分道」手法，目前也積極進行「立體」人行道工程，不過，整個街道停車空間也遭壓縮，讓地方民眾覺得停車反而更不方便，有種有未蒙其利先受其害之感，不容縣府與台大實驗林管處等閒視之﹗

今是清明連假首日，溪頭一早即湧現登山、健行、旅遊人潮，使得人行道工程，格外引人注目。

地方民眾表示，溪頭長期以來，因停車場、停車格不足，才導致交通亂象橫生，縣府在施工過程中，刻意將人行道高度抬高，讓車子無法像以往常一樣暫停路邊，以達到改善交通秩序的目的，立意雖然良善，但卻是治標不治本。

況且，「立體」人行道比路面至少高出15公分，非但商家難以停車卸貨，甚至推著娃娃車外出散步的婦女朋友，因缺乏讓娃娃車上人行道的通道，也只能被迫與車爭道，更顯得險象環生，也使得在地民眾權益大受影響，其實，如何增建停車場、停車格才是當務之急，也是徹底改善亂停車等交通亂象之道。

南投縣府工務處說，溪頭人行道改善工程，全長約800公尺，經費約2000萬元，於去年9月開始施工，預計本月底可完工，藉此提高旅遊品質及遊客安全，至於增建停車場問題，因溪頭土地絕大多數是台大實驗林管處所有，仍有待與其進一步協商。

台大實驗林管處指出，溪頭自然教育園區目前停車場小型車位計有702個、大型車位50個，每天開放入園停車時間迄下午5時截止，未來將研擬從傳統人工改為全時段自動收費方式，以加快民眾入園時間及提高停車週轉效率。

不過，近年來因民眾健康意識提高，使得具有森林療癒與環境教育功能的溪頭，每天來園人數都超過2500人次，也凸顯停車空間不足問題，基於道路乘載量、停車空間數量、空氣品質等種種考量，該處將與縣府就闢建立體停車場或大眾運輸工具轉運站等相關計畫持續討論，以利溪頭交通問題早日獲解。

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