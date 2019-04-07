整年免費沒人要？台北捷運百億人次幸運兒一星期還沒找到

2019-04-07 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝台北捷運運量破100億人次，北捷不只送筆電，百億人次幸運兒甚至可以免費搭乘1整年的捷運！然而幸運得主在3月31日上午中和新蘆線新莊站出站後即不見蹤影，北捷貼滿海報懸賞一週仍未尋獲，呼籲民眾趕快拿起悠遊卡比對中獎卡號，也許你就是百億人次幸運兒！

據北捷指出，第100億人次的幸運旅客，除了1年內可以不限里程次數「搭好搭滿」捷運外，還可獲得1台市價超過3萬元的ASUS筆記型電腦。不僅如此，第100億得主前、後各5名旅客同樣有福可享，也可免費搭乘3個月的捷運。但據《蘋果》報導，不僅百億幸運兒至今尚未領獎，連前後5名旅客也僅有1人與北捷聯繫，北捷今（7）日表示，呼籲中獎旅客儘速與公司聯繫，活動將至4月30日當晚截止。

北捷表示，請所有幸運得主於今年4月30日23時59分前，與本公司活動小組以電子郵件或電話（02-25363001分機8163，葉小姐）聯繫，逾期視為放棄領取權利。若中獎人提供資料有誤、或因個人資料異動無法聯繫、或其他可歸責中獎人事由，導致無法完成領獎手續，亦視同喪失領獎資格。

第100億人次旅客：中和新蘆線新莊站 卡號9122117626706366

第100億人次旅客前、後5名旅客：

1.板南線 龍山寺站 卡號6960770139

2.文湖線 葫洲站 卡號9122116311146078

3.文湖線 葫洲站 卡號5436151137

4.松山新店線 大坪林站 卡號5036169903

5.板南線 忠孝敦化站 卡號8280859802957343

6.中和新蘆線 新莊站 卡號8281278402290303

7.文湖線 動物園站 卡號8101310010949000

8.文湖線 動物園站 卡號7211170512001158

9.文湖線 動物園站 卡號1007011802277198

10.板南線 忠孝新生站 卡號1007011801279850

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