北捷第100億人次幸運兒出爐 免費搭捷運1年

2019-03-31 16:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運公司今天確認，台北捷運第1條木柵線通車23年前至今5條主線、2條支線，第100億使用電子票證的乘客（單程票以外），今上午11時35分於捷運新莊站出站，卡號是9122117626706366；北捷發出新聞稿提醒這位民眾，「第100億人次的幸運兒就是你！立即與本公司聯繫，開心將大獎帶回家。」

北捷說，普天同慶撒花狂賀，趕快看過來，中大獎的就是你！第100億人次的幸運旅客，除獲得1年內不限里程和次數，搭好搭滿捷運外，還可帶回ASUS市價超過3萬元筆記型電腦1台。不僅如此，第100億得主前、後各5名旅客同樣有福可享，亦加碼贈送3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。

北捷說，請所有幸運得主於今年4月30日晚間11時59分前與本公司活動小組以電子郵件（郵件主旨請註明「百億幸運兒中獎人」，並email：e23616@metro.taipei）或電話（周一至周五9時至18時，請洽02-25363001分機8163，葉小姐）聯繫，逾期視為放棄領取權利。若中獎人提供資料有誤、或因個人資料異動無法聯繫、或其他可歸責中獎人事由，導致無法完成領獎手續，亦視同喪失領獎資格。

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