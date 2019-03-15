台北捷運擬人化再升級！ 網友繪成動漫角色引熱議

2019-03-15 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運近日為了推廣觀光，創立了虛擬臉書帳戶，雖然最後礙於臉書規定，轉為粉絲專頁經營，但各個人物個性鮮明，宛若捷運擬人化的對話，仍逗得粉絲們不亦樂乎，今天又有網友發揮才華，替各捷運線畫出虛擬漫畫角色，再次引發熱烈討論。

台北捷運為慶祝開通23年即將破100億運輸人次，特別開設5條捷運線的「擬人化」帳號。其中各每條路線角色個性鮮明，例如中和新蘆線總是發言嗆辣、文湖線走尊爵高貴路線等。

粉絲專頁Taro今天分享各路線的漫畫化角色，各角色配合捷運路線顏色，穿上各色衣服，人物旁也搭配了符合原本性格的對白，令網友直呼，「形象已深耕於大家的心了」。中和新蘆線的造型更令網友熱議，「這是山崎龍二吧 」、「中和新蘆線有夠派啦」

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