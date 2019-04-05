北捷「尋人啟事」找第100億旅客 網笑：這下變通緝犯了

2019-04-05 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運於3月31日突破100億人次，該位旅客從新莊站出站，除了可以免費搭捷運一整年外，還能獲得市價超過3萬元的筆記型電腦。不過至今（5）日該名幸運得主還沒現身領獎，北捷因此也在新莊站內貼出「尋人啟事」。

台北捷運公司3日在臉書上PO出100億人次的尋人啟事，尋找3月31日11點35分於新莊站出站、卡號為9122117626706366的旅客，同時也在新莊捷運站內的牆上，貼滿「尋人啟事」的海報，盼4月30日前23時59分前該名幸運得主能出面領獎，讓許多網友看了都笑說「這下幸運兒變通緝犯了」！

對此許多網友紛紛留言，「整個貼爆，好好笑」、「貼整排尋人也太可愛惹」、「這是通緝吧XD」、「好羨慕，快出現R」、「這樣貼還能找不到人的話...能不能把獎品給我」，另外也有網友分析中獎人遲遲未現身的原因，「搞不好是老人家，根本不知道有這項活動」、「結果人家根本不是北部人，只是那天來玩」、「該不會是外國旅客已經離境了吧」。

而隨著100億人次活動落幕，先前在臉書上活躍的「北捷5大捷運線」粉絲專頁，近日也宣告階段性任務結束，短期內不再更新臉書，讓許多網友感到相當不捨。

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